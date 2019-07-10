Добрый день Есть десять документов (с названиями 01, 02, 03.... и т.д.) в формате PSD\PDF Нужно сделать гугл документы в таком формате: 01+07+10 - один документ 03+07+10 - ...
Фирменный стиль
ООО Лира - это компания и зонтичный бренд, в который входят:
1) журнал и сайт Licensing in Russia http://www.licensing-in-russia.com
2) лицензионный саммит http://licensingsummit.ru
3) лицензионная выставка http://www.licensingworld.ru/conf2019/
Необходимо разработать фирменный стиль для Лиры в целом (зонтичный) + в рамках общего стиля отдельный логотип для каждого из направлений. Срок до 26 июля.
Пожалуйста, присылайте портфолио, стоимость и срок выполнения заказа.
Заявки фрилансеров
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