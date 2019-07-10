Создать Google документы

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт5 заявок183 просмотра

Добрый день

Есть десять документов (с названиями 01, 02, 03.... и т.д.) в формате PSD\PDF

Нужно сделать гугл документы в таком формате:

01+07+10 - один документ

03+07+10 - второй

04+07+10 - третий

05+07+10 - четвертый

01+08+11 - пятый

01+08+10 - 6й

03+08+10 - 7й

04+08+10 - 8й

05+08+10 - 9й

Каждый документ содержит только одну страницу

в итоге нужно сделать из этих документов - девять отдельных, который вмещает в себя три страницы

Шрифт Proxima Nova

6 лет назад
bratchenko
Павел 
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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