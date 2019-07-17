Придумать дизайн визитки для предпринимателя Добавить 5 логотипов (лого пришлю)
Написать картину на холсте красками
Изобразить феникса устремившевося взором и крыльями в верх на фоне жаркого пламени в левом нижнем углу зделать слегка заметную надпись
Заявки фрилансеров
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