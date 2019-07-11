Сделать дизайн визитки

Добрый день! Нам нужно создать логотип и свой фирменный стиль для вновь создающегося семейного проекта магазин-студии "Счастливые люди". В магазине будут представлены необычные категории товаров детской обуви, рюкзаков, развивающий игр, игрушек, опыты, книги, которые не ...