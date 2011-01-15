Позиция Европейского Суда по правам человека, сложившаяся в ходе применения статей 12 «Право на вступление в брак», 14 «Запрещение дискриминации», 16 «Ограничение на политическую деятельность иностранцев» Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. ...
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Позиция Европейского Суда по правам человека, сложившаяся в ходе применения статей 12 «Право на вступление в брак», 14 «Запрещение дискриминации», 16 «Ограничение на политическую деятельность иностранцев» Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
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