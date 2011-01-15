kellyk

Юлия kellyk

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Реферат по истории российского государства и права
Приятно работать с такими заказчиками, как Юлия. Обращайтесь еще!:)
Работа выполнена качественно, с учетом всех требований и пожеланий! Удобно то, что Ольга всегда на связи. Надеюсь на продолжение сотрудничества. Спасибо большое!
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