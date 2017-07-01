Копирайтинг, рерайт, тексты для лендингов, емейл-рассылок.

С удовольствием помогу Вам выполнить наполнение сайта контентом, помогу в заполнении информацией групп в Вконтакте, Одноклассники, Facebook. Оказываю услуги контент менеджера. Выполню качественный копирайт, рерайт текстов, добавление товаров в интернет магазин в любом количестве.

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Буду рад длительному и взаимовыгодному сотрудничеству!