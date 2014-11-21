kereell

Донец kereell

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Python/PHP программист

Навыки:

  • Python
  • Django
  • PHP (Composer, Doctrine, Memecached)
  • MySql
  • Javascript (jQuery, MooTools)
  • XML HTML CSS
  • ZendFramework, CodeIgniter
  • Linux
Образование: ﻿Украинский гуманитарный институт : Романо-Германская филология : Английский язык (заочно).

Предыдущие места работы:

  • ﻿﻿Python/PHP Программист (удаленная работа) (2011-2017)
  • Менеджер, ООО “Центр английского языка” (Киев — 2006-2011)
  • Администратор, “HighTech” (Днепропетровск — 2004-2005)
  • Администратор, “CyberWorld” (Днепропетровск — 2002-2003)
Заинтересован в интересных проектах с использованием лучших практик програмирования: ООП, Git, SSH, Linux Shell.
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0 из 5

Отзывы заказчиков

apoldev
32 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
$100
10 баллов
3 года назад
Telegram bot для отслеживания посылок (апи предоставляется)
DjangoDockerPostgreSQLPython
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Ppavel13
Павел 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
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Второй раз работаем и второй раз доволен на все 100% Долго искал и разобрался с той проблемой которую даже и не озвучивали!
Второй раз доволен сотрудничеством! Рекомендую работодателя!
Ответный отзыв
Ppavel13
Павел 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Подправить код сайта после переноса.
PHP
Кирилл отлично справился с работой. Быстро разобрался в проблеме, там где другие только и делали что задавали вопросы и ничего более. Рекомендую исполнителя!
я остался доволен! ТЗ по существу. все нюансы, вопросы решаются сразу (не смотря на разницу в часовом поясе). оплата в срок. рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв