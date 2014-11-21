Python/PHP программист
Навыки:
- Python
- Django
- PHP (Composer, Doctrine, Memecached)
- MySql
- Javascript (jQuery, MooTools)
- XML HTML CSS
- ZendFramework, CodeIgniter
- Linux
Предыдущие места работы:
- Python/PHP Программист (удаленная работа) (2011-2017)
- Менеджер, ООО “Центр английского языка” (Киев — 2006-2011)
- Администратор, “HighTech” (Днепропетровск — 2004-2005)
- Администратор, “CyberWorld” (Днепропетровск — 2002-2003)
Заинтересован в интересных проектах с использованием лучших практик програмирования: ООП, Git, SSH, Linux Shell.
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
3 года назад
DjangoDockerPostgreSQLPython
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
10 лет назад
Второй раз работаем и второй раз доволен на все 100% Долго искал и разобрался с той проблемой которую даже и не озвучивали!
Ответный отзыв
Второй раз доволен сотрудничеством! Рекомендую работодателя!
$5
10 баллов
10 лет назад
PHP
Кирилл отлично справился с работой. Быстро разобрался в проблеме, там где другие только и делали что задавали вопросы и ничего более. Рекомендую исполнителя!
Ответный отзыв
я остался доволен! ТЗ по существу. все нюансы, вопросы решаются сразу (не смотря на разницу в часовом поясе). оплата в срок. рекомендую к сотрудничеству!