khamitovarimma

Здравствуйте. Задача такая: поднять уникальность в курсовой работе по педагогике на тему "Особенности мышления детей младшего школьного возраста" минимум до 60%. Стоимость работы 5000 рублей за все. Курсовая эта мне очень важна, поэтому и цена ...
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Необходимо написать теоретическую курсовую работу по бух. учету "Учет долговых обязательств и расчетов".Вопросы, которые необходимо рассмотреть в работе:- общие положения по учету долговых обязательств;- учет расчетов за продукцию и услуги;- учет расчетов по другим ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт4 года назад
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Здравствуйте. Есть две курсовые работы по бухгалтерскому учету, в которых указаны замечания преподавателя на последних страницах. Эти замечания необходимо исправить. Стоимость работы - 2000 рублей за все. Оплата по итогу проверки на правильность исправлений в ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт4 года назад
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Здравствуйте. Задача такая: необходимо исправить замечания руководителя в контрольной работе по бухгалтерскому учету. Задание и решенную контрольную прикрепляю.Замечания такие: хозяйственная операция 19 создан только резерв, готовая продукция не списана.Вашу работу оцениваю в 3000 рублей. Оплата ...Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт4 года назад