khamitovarimma

Уважаемые фрилансеры, не рекомендую связываться с данным заказчиком, обходите ее стороной, под предлогом оплаты после проверки в ВУЗе, получает работу и игнорирует все сообщения, по безопасному платежу или авансом напрочь отказывается сотрудничать, ждал неделю после того, как отправил ей работу, писал сюда и на e-mail, в ответ тишина. Пожалел, что потратил свое время на выполнение задания, не совершайте моих ошибок.