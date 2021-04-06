khamitovarimma

Римма khamitovarimma

 
34 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

sergizyurov
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
2 балла
4 года назад
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Уважаемые фрилансеры, не рекомендую связываться с данным заказчиком, обходите ее стороной, под предлогом оплаты после проверки в ВУЗе, получает работу и игнорирует все сообщения, по безопасному платежу или авансом напрочь отказывается сотрудничать, ждал неделю после того, как отправил ей работу, писал сюда и на e-mail, в ответ тишина. Пожалел, что потратил свое время на выполнение задания, не совершайте моих ошибок.