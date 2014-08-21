kipisch667

Наталья kipisch667

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
julia_html
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$20
7 баллов
9 лет назад
Верстка lading page
Сделка прошла успешно
спасибо
Ответный отзыв
tristan_nuit
Игорь 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Перерисовать логотип.
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству !
Спасибо! Сработано четко и качественно!
Ответный отзыв
shomansur
Шомансур 
30 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
6 баллов
9 лет назад
Landing-page
Спасибо
Работа выполнена. Сроки выдержаны.
Ответный отзыв