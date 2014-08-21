kipisch667

Нарисовать логотип черно-белый.В векторах в формате Corel Draw или Adobe Illustrator.
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
Нарисовать логотип черно-белый.В векторах в формате Corel Draw или Adobe Illustrator.
Необходимо сделать верстку одностаничного сайта про усы
Необходимо настроить яндекс директ под нишу накладные усы(фальшивые усы, усы для праздника) до 300 ключевиков
Необходимо сделать landing под накладные усы (фальшивые усы, усы на палочке)
От 300 до 500 ключевиков по свадебным платьям купить в Санкт-Петербурге. http://landing-page5.cc/example/35/