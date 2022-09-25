Здравствуйте, умею редактировать фото, озвучить что либо, написать стихи, записать отзыв. Высшее образование, грамотная речь.
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
3 года назад
Сделал всё качественно и быстро, я довольна исполнителем. Настоятельно рекомендую обращаться!
Ответный отзыв
Отличный работодатель. Оплата быстро. Коммуникабельность супер