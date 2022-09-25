kirill-linkov

Кирилл kirill-linkov

 
38 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Здравствуйте, умею редактировать фото, озвучить что либо, написать стихи, записать отзыв. Высшее образование, грамотная речь. 

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Отзывы заказчиков

alena777777777
Алена 
45 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
3 года назад
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Сделал всё качественно и быстро, я довольна исполнителем. Настоятельно рекомендую обращаться!
Отличный работодатель. Оплата быстро. Коммуникабельность супер
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