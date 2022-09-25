Задача заключается в автоматической загрузке 100 видео на YouTube с помощью анти детект браузера Dolphin. Необходимо подключиться к аккаунту, загрузить видео, добавить тайтлы и комментарии из файла, а также обрабатывать ошибки. Приветствуется использование Python. Подробности о процессе и API указаны в описании.
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Отзыв об услуге магической направленности (примерный текст дам). Лицо на видео можно не показывать (затенить, пол-оборота и т.д.). Обстановка любая будничная, в доме, на балконе, на кухне, на веранде, в машине, где угодно.Продолжительность минута или менее.Всего надо 3 ролика (от разных лиц), 2 Женск. и 1Мужск. Оплата по 700 ₽ за каждый ролик.
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