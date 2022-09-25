Отзыв об услуге магической направленности (примерный текст дам). Лицо на видео можно не показывать (затенить, пол-оборота и т.д.). Обстановка любая будничная, в доме, на балконе, на кухне, на веранде, в машине, где угодно.Продолжительность минута или менее.Всего надо 3 ролика (от разных лиц), 2 Женск. и 1Мужск. Оплата по 700 ₽ за каждый ролик.