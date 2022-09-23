Требуется видеомонтаж, включающий создание 10-секундного ролика из удачных вырезок. Необходимо наложить музыку, фильтр и текст, аналогичные примеру. Убедитесь, что конечный результат соответствует стилю указанного видео.
Автозалив видео на ютуб с помощью анти детект браузера Dolphin
Этапы:1. Подключение к авторизированному аккаунту в анти детект браузере.2. Переход на https://studio.youtube.com/3. 100 видео находятся в папке. Каждое проходит такой пусть:- Загрузка, добавление тайтла из файла тхт, выставление параметра что это видео не для детей, открытых комментариев, публикация.- Добавление комментария к загруженному видео из файла тхт (загружаются видео формата ютуб шортс). Закрепление комментария.- Загрузка нового видео.Из переменных, которые нужно указывать: количество загружаемых видео на аккаунт.Обработка ошибок: только вывод ошибки (загружено максимальное количество видео, не удалось загрузить и тд) и стоп работы софта.Api анти детект браузера тут: https://documenter.getpostman.com/view/15402503/Tzm8Fb5fВидео с примером первого пункта подключения к аккаунту тут: https://www.youtube.com/watch?v=-2h9cVN9okwПример схожего функционала, только залив видео в тик ток: https://www.youtube.com/watch?v=TcYO7F6B7isВ примерах используется Java, я больше приветствую пайтон
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж63 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется вырезать монологи спикера из длинного видео (5 часов). Нужно получить отдельные фрагменты: монологи и обсуждения группы. Обрезка будет простой, так как монологи около 3 минут, обсуждения — 15 минут. Возможность долгосрочного сотрудничества.Видеомонтаж15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется осуществить видеомонтаж для обзора сайта. Необходимо записать экран и наложить готовую озвучку на русском и испанском языках. Пример видео будет предоставлен кандидатам.Видеомонтаж47 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо выполнить видеомонтаж, закрыв номер машины, который показан на протяжении 3:21. Видео готово, требуется только завершить редактирование. Убедитесь в качественном скрытии номера для соблюдения конфиденциальности.Видеомонтаж63 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется смонтировать видеоролик продолжительностью 30-40 минут, устранив паузы и оговорки. Необходимо добавить 50-70 иллюстраций. Запись предоставляется с двух профессиональных камер и отдельно звук. Срок исполнения - до вечера воскресенья 25.09.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен3 года назад
Потрібні сценарії для відео про термоодяг: короткий ролик до 1 хвилини для Instagram та більш детальний до 5 хвилин для YouTube. Вкажіть приблизну ціну для кожного з роликів.Видеомонтаж10 заявокЗакрыт3 года назад
- $30
Ищется видеомонтажер для создания видео с использованием стоковых материалов и роботизированной озвучки. Оплата составляет 2$ за видео, с возможностью заработка минимум 30$ в месяц. Сценарии будут предоставлены, требуется качественный монтаж и наложение фоновой музыки. Видео нужно делать через день.Видеомонтаж25 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать видеоролик, в котором будет рассказано о работе сервиса в Telegram. Основное внимание следует уделить лучшим ценам и самой выгодной подписке, которая позволяет получать большие заказы на перевозку. Важен качественный видеомонтаж и четкое изложение информации.Видеомонтаж10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать оформление для канала Youtube, включая интро (до 5 секунд) с логотипом и надписями, аутро (15 секунд) с вырезом под видео и QR-кодом, а также баннер для канала и соцсетей с образовательной тематикой. Также нужна анимированная кнопка лайк/подписка с логотипом. Использовать предложенный дизайн и UI кит.Видеомонтаж12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуются 3 человека для съемки видео отзыва: 2 парня и одна девушка. Нужно снять короткое 30-секундное видео по готовому тексту. Простая задача с оплатой 500 ₽ за отзыв.Видеомонтаж13 заявокЗакрыт3 года назад