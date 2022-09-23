Этапы:1. Подключение к авторизированному аккаунту в анти детект браузере.2. Переход на https://studio.youtube.com/3. 100 видео находятся в папке. Каждое проходит такой пусть:- Загрузка, добавление тайтла из файла тхт, выставление параметра что это видео не для детей, открытых комментариев, публикация.- Добавление комментария к загруженному видео из файла тхт (загружаются видео формата ютуб шортс). Закрепление комментария.- Загрузка нового видео.Из переменных, которые нужно указывать: количество загружаемых видео на аккаунт.Обработка ошибок: только вывод ошибки (загружено максимальное количество видео, не удалось загрузить и тд) и стоп работы софта.Api анти детект браузера тут: https://documenter.getpostman.com/view/15402503/Tzm8Fb5fВидео с примером первого пункта подключения к аккаунту тут: https://www.youtube.com/watch?v=-2h9cVN9okwПример схожего функционала, только залив видео в тик ток: https://www.youtube.com/watch?v=TcYO7F6B7isВ примерах используется Java, я больше приветствую пайтон