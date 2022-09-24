Требуется вырезать монологи спикера из длинного видео (5 часов). Нужно получить отдельные фрагменты: монологи и обсуждения группы. Обрезка будет простой, так как монологи около 3 минут, обсуждения — 15 минут. Возможность долгосрочного сотрудничества.
Видеомонтаж ролика
Необходимо сформировать из удачных вырезок коротких видео ролик длиной в 10 секунд. Наложить музыку, фильтр и текст подобные ролику взятому примером.
https://www.instagram.com/p/BoygwmUA3cp/?igshid=MTA0ZTI1NzA=
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