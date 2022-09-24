Требуется создать оформление для канала Youtube, включая интро (до 5 секунд) с логотипом и надписями, аутро (15 секунд) с вырезом под видео и QR-кодом, а также баннер для канала и соцсетей с образовательной тематикой. Также нужна анимированная кнопка лайк/подписка с логотипом. Использовать предложенный дизайн и UI кит.