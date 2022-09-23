Здравствуйте! У меня есть длинное видео (5 часов), из которого нужно вырезать монолог спикера. Нужно отдельными кусочками все видео с монологами. Никакого монтажа или чего-то подобного. Формат видео: монолог(он нужен), обсуждения группы эти два типа активности чередуются. Все фрагменты довольно длинные (около 3 минут монологи и 15 минут обсуждения), поэтому обрезать будет легко. Возможно длительное сотрудничество