Ищется видеомонтажер для создания видео с использованием стоковых материалов и роботизированной озвучки. Оплата составляет 2$ за видео, с возможностью заработка минимум 30$ в месяц. Сценарии будут предоставлены, требуется качественный монтаж и наложение фоновой музыки. Видео нужно делать через день.
Сценарії відео
Добрий день! Цікавлять сценарії для відео про термоодяг. В інстаграм - до 1 хв, і Ютуб - до 5 хв.
Яка приблизна ціна кожного з роликів?
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