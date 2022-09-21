Сценарії відео

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Закрыт10 заявок396 просмотров

Добрий день! Цікавлять сценарії для відео про термоодяг. В інстаграм - до 1 хв, і Ютуб - до 5 хв.

Яка приблизна ціна кожного з роликів?

3 года назад
guest_16637771104215
3 года в сервисе
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3 года назад

Заявки фрилансеров

Марта
 
32 года
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Сергей
 
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Андрій
 
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Галина
 
34 года
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Алексей
 
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36 минут назад
529 отзывов
3 года назад

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