Відеопроект

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  2. Видеомонтаж
Закрытнет заявок26 просмотров

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, скільки б коштувало виконання подібного проекту разом з накладенням звуку ?https://www.youtube.com/watch?v=nfrj0SDjIq8

3 года назад
guest_16636559330209
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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