kirilleleison

Мои наилучшие рекомендации как заказчика! Впечатления от работы - это, прежде всего, уравновешенность, надежность, взаимопонимание. Хочу отметить четкость, подробность и объективность поставленных задач. Адекватен, позитивен, открыт к обсуждению. Рекомендую для сотрудничества!