kirilleleison

Требуется восстановить и отредактировать в векторах каталог оборудования. Картинки и текст имеются. Каталог для восстановления в приложении.
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Закрыт
12 лет назад
Требуется восстановить и отредактировать в векторах каталог оборудования. Картинки и текст имеются. Каталог для восстановления в приложении.
Требуется визуализировать 3Д объекты оборудования для каталога по имеющимся чертежам. От моделей требуется внешнее сходство, начинку вырисовывать не нужно. Объем - порядка 25 моделей. Пример в приложении. Цена, вопросы, требуемые данные?