kirilleleison

Иван kirilleleison

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Верстка каталога

    Требуется восстановить и отредактировать в векторах каталог оборудования. Картинки и текст имеются. Каталог для восстановления в приложении.

    Верстка полиграфии18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Моделирование и визуализация

    Требуется визуализировать 3Д объекты оборудования для каталога по имеющимся чертежам. От моделей требуется внешнее сходство, начинку вырисовывать не нужно. Объем - порядка 25 моделей. Пример в приложении. Цена, вопросы, требуемые данные?

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

wanderer_k
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Моделирование и визуализация
Мои наилучшие рекомендации как заказчика! Впечатления от работы - это, прежде всего, уравновешенность, надежность, взаимопонимание. Хочу отметить четкость, подробность и объективность поставленных задач. Адекватен, позитивен, открыт к обсуждению. Рекомендую для сотрудничества!
Сотрудничество было очень комфортным, выполнение поставленных задач и корректировки проходили быстро, чувствовалась заинтересованность исполнителя в проекте. Планирую и в дальнейшем сотрудничать с Ксенией.
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