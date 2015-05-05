Создание сайтов для компаний , сайт визитка, посадочные страницы, бизнес сайты, интернет магазины
-стоимость обговаривается индивидуально под каждый проект
-работаю без предоплаты
-сроки от 2 дней
-моё портфолио
https://www.fl.ru/users/kirra1980/
https://freelance.ru/kirra1980
Звоните +7 (915) 164-54-83
Пишите [email protected]
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Наши услуги:
- дизайн и верстка сайта установка на cms (движок для редактирование текстов и товаров самому)
- помощь с доменом и хостом
- наполнение контентом (при желании) (услуга платная)
- так же вы можете заказать отдельно красивый продающий дизайн для сайта на выходе получите макет PDS готовый к вёрстке
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Стоимость разработки сайта зависит от функционала сайта
Работаю до полного утверждения !
Звоните +7 (915) 164-54-83
Пишите [email protected]
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