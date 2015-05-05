Создание сайтов для компаний , сайт визитка, посадочные страницы, бизнес сайты, интернет магазины

-стоимость обговаривается индивидуально под каждый проект

-работаю без предоплаты

-сроки от 2 дней

-моё портфолио

https://www.fl.ru/users/kirra1980/

https://freelance.ru/kirra1980

Звоните +7 (915) 164-54-83

Пишите [email protected]

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Наши услуги:

- дизайн и верстка сайта установка на cms (движок для редактирование текстов и товаров самому)

- помощь с доменом и хостом

- наполнение контентом (при желании) (услуга платная)

- так же вы можете заказать отдельно красивый продающий дизайн для сайта на выходе получите макет PDS готовый к вёрстке

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Стоимость разработки сайта зависит от функционала сайта

Работаю до полного утверждения !

Звоните +7 (915) 164-54-83

Пишите [email protected]