kitekat

Екатерина Симаченко kitekat

 
35 летМолдова/Тирасполь
17 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Переводы с английского на русский язык. Копирайтинг, рерайтинг на английском и русском языках, тематическое наполнение сайтов.

Опыт работы 4 года.

При необходимости - перевод тестовых заданий.

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Отзывы заказчиков
vetal1103
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$14
10 баллов
13 лет назад
Перевести технический текст. Срочно.
Очень качественный и быстрый перевод текста с английского на русский. И очень недорого
Очень благодарна за отзыв, но даже недорогая работа должна быть оплачиваемой. Человек оставил положительный отзыв, удалился из моего списка контактов, на сообщения ни в аське, ни на веблансере не отвечает. И за перевод так и не оплатил.
Ответный отзыв
alixx
Алик 
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Тематическое наполнение сайтов
Заявка выполнена на 10 Все сделанно на высоком профессиональном уровне, в течении короткого периода времени, сделаны коррективы и дополнения,( изучение материала в больших обьёмах на английском языке, рерайт был сделан для США. Советую всем этого фрилансера! Будем работать дальше...
Отличный заказчик и очень приятный в общении человек. Адекватно построил задачу, терпеливо отвечал на все сто моих вопросов :) Оплату выполнил вовремя, без задержек. Всегда на связи и готов помочь в выполнении задания по мере возможности.
Ответный отзыв
k23
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Коректировка текстов на сайте (англ./англ.)
отлично пишет быстро и недорого ...
Работаем уже несколько месяцев, никаких нареканий, оплата всегда вовремя, объем работы ежемесячный
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
#594
Переводы
нет отзывов
от $2
#4065