Переводы с английского на русский язык. Копирайтинг, рерайтинг на английском и русском языках, тематическое наполнение сайтов.
Опыт работы 4 года.
При необходимости - перевод тестовых заданий.
Портфолио
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- Тестовый перевод по диетологии256 просмотров
Отзывы заказчиков
$14
10 баллов
13 лет назад
Очень качественный и быстрый перевод текста с английского на русский. И очень недорого
Ответный отзыв
Очень благодарна за отзыв, но даже недорогая работа должна быть оплачиваемой. Человек оставил положительный отзыв, удалился из моего списка контактов, на сообщения ни в аське, ни на веблансере не отвечает. И за перевод так и не оплатил.
$100
10 баллов
14 лет назад
Заявка выполнена на 10 Все сделанно на высоком профессиональном уровне, в течении короткого периода времени, сделаны коррективы и дополнения,( изучение материала в больших обьёмах на английском языке, рерайт был сделан для США. Советую всем этого фрилансера! Будем работать дальше...
Ответный отзыв
Отличный заказчик и очень приятный в общении человек. Адекватно построил задачу, терпеливо отвечал на все сто моих вопросов :) Оплату выполнил вовремя, без задержек. Всегда на связи и готов помочь в выполнении задания по мере возможности.
$0
10 баллов
17 лет назад
отлично пишет быстро и недорого ...
Ответный отзыв
Работаем уже несколько месяцев, никаких нареканий, оплата всегда вовремя, объем работы ежемесячный
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
#594
Переводы
нет отзывов
от $2
#4065