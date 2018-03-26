Front-end Разработчик X Верстальщик (HTML5, CSS)
Front-end Разработчик X Верстальщик (HTML5, CSS)
/*Общая информация*/
Верстаю сайты. PSD макеты, либо свои авторские.
Использую в своих работах:
{
Sublime Text 3 X Bootstrap (+10 к удобству)
Emmet X LiveReload(+999 к скорости)
}
//Немного о моих проектах
- Сейчас моя стезя - это кроссбраузерная вёрстка psd макетов, иногда делаю редизайн интересных мне сайтов.
- Также есть работы другого профиля по типу php парсера для получение самой последней информации с нужных ресурсов.
- А ещё созданная мною php библиотека для внедрения в DOM-древо сообственного сайта данных из группы Вконтакте. Это некая реализация управления контентом через социальные сети. [В данный момент разработка заморожена]
- Занимался давным-давно 3Д-анимацией и моделированием. Так, к слову.
{
!Если вы сомневаетесь, что это мои работы, могу скинуть на почту исходники и макеты каждой приведённой ссылки!
!Я тестирую свои сайты на бесплатном хостинге и в данный момент не могу залить каждый пример. Поэтому я загрузил, по своему скромному мнению, свою самую лучшую работу {firemediaworks.000webhostapp.com}.
Редизайн суши сайта - Оригинал
Редизайн суши сайта 2 - Оригинал
}
//Вторичные ссылочки
{
Исходный код парсера №1
}
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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