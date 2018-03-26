Front-end Разработчик X Верстальщик (HTML5, CSS)

Front-end Разработчик X Верстальщик (HTML5, CSS)

/*Общая информация*/

Верстаю сайты. PSD макеты, либо свои авторские.

Использую в своих работах:

{

Sublime Text 3 X Bootstrap (+10 к удобству)

Emmet X LiveReload(+999 к скорости)

}

//Немного о моих проектах

Сейчас моя стезя - это кроссбраузерная вёрстка psd макетов, иногда делаю редизайн интересных мне сайтов.

Также есть работы другого профиля по типу php парсера для получение самой последней информации с нужных ресурсов.

А ещё созданная мною php библиотека для внедрения в DOM-древо сообственного сайта данных из группы Вконтакте. Это некая реализация управления контентом через социальные сети. [В данный момент разработка заморожена]

Занимался давным-давно 3Д-анимацией и моделированием. Так, к слову.

{

!Если вы сомневаетесь, что это мои работы, могу скинуть на почту исходники и макеты каждой приведённой ссылки!

!Я тестирую свои сайты на бесплатном хостинге и в данный момент не могу залить каждый пример. Поэтому я загрузил, по своему скромному мнению, свою самую лучшую работу {firemediaworks.000webhostapp.com}.

Сайт по продажи бордов﻿

Отель﻿

Редизайн суши сайта﻿ - Оригинал﻿

Редизайн суши сайта 2﻿ - Оригинал

}

//Вторичные ссылочки

{

Исходный код парсера №1﻿ ﻿ ﻿ ﻿

Исходный код парсера №2﻿ ﻿

Недоделанная библиотека﻿

}