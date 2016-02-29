Копирайтер
Из достоинств могу отметить в первую очередь опыт работы. Пишу статьи уже третий год, на различные тематики. Лучше всего получаются "живые" статьи, но и с ключами работать умею. Своевременность сдачи заказа, грамотность и уникальность гарантирую.
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Портфолио
- Модификация для Skyrim183 просмотра
- Описание игры "Dota2"208 просмотров
- Приложение "Viber"165 просмотров
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Стихи, Песни и Проза
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