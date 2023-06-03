Необхідно провести тестування окремої механіки проєкту Unity методом 'білої скриньки'. В наявності приклад та деталі, які будуть надані в приватних повідомленнях.
Тестирование ПО2 заявки
Закрыт
2 года назад
Необхідно провести тестування окремої механіки проєкту Unity методом 'білої скриньки'. В наявності приклад та деталі, які будуть надані в приватних повідомленнях.
Потрібно створити UML діаграми активностей для окремих механік проекту на Unity. Зосередьтеся на візуалізації ключових процесів мобільних додатків.