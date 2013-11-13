Профессиональный журналист с дипломом специалиста. Окончила Харьковскую государственную академию культуры, специальность "Телерепортер". Работала главным редактором регионального музыкального телеканала "Фаворит ТВ", главным редактором интернет телеканала "Триолан ТВ", была издателем и главным редактором всеукраинского журнала об элитных спиртных напитках "Ton sommelier".

Работаю фрилансером уже больше 3 лет. В мою работу входит: раскрутка, ведение, продвижение групп и аккаунтов в социальных сетях (vkontakte, odnoklassniki, twitter, facebook, google+, instagram и другие); раскрутка и ведение блогов; скрытая реклама.

Сотрудничаю по предоплате, принимаю Webmoney, Яндекс.деньги, QIWI, Контакт и другие. Или по СБР.

Всегда открыта к общению – консультация бесплатная. Буду рада сотрудничеству!

Не люблю терять время на пустые разговоры – доказываю на деле свой профессионализм.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ:

Запрос о стоимости и полном списке работ присылайте, пожалуйста, в личку!

Twitter

Создание, оформление, ведение, раскрутка

Vk.com

Создание, дизайн, наполнение группы. Ведение и модерация группы. Раскрутка аккаунтов пользователей.

Мой.Мир

Создание, оформление, наполнение сообщества. Приглашение в сообщество. Вступившие в сообщество. Ведение и модерация сообщества. Создание и раскрутка блога.

Одноклассники

Приглашение в группу по критериям. Ведение и оформление групп. Раскрутка аккаунтов пользователей.

Facebook.com

Создание и раскрутка аккаунта пользователя facebook.com. Создание, оформление и ведение fan page. Likes для fan page.

Блоги ЖЖ и Ли.ру

Создание и оформление блога на платформах livejournal.com, liveinternet.ru. Набор друзей. Комментирование записей. Написание постов. Набор участников в сообщество.

Создание, оформление, ведение сообщества, приглашение новых участников.

Скрытая реклама

Скрытая реклама на форумах. Скрытая реклама в сообществах блогосферы. Мониторинг и реагирование в блогосфере.

Подбор площадок

Создание аккаунтов для постинга на форумах. Создание аккаунтов для постинга в блогосфере.