Профессиональный журналист с дипломом специалиста. Окончила Харьковскую государственную академию культуры, специальность "Телерепортер". Работала главным редактором регионального музыкального телеканала "Фаворит ТВ", главным редактором интернет телеканала "Триолан ТВ", была издателем и главным редактором всеукраинского журнала об элитных спиртных напитках "Ton sommelier".
Работаю фрилансером уже больше 3 лет. В мою работу входит: раскрутка, ведение, продвижение групп и аккаунтов в социальных сетях (vkontakte, odnoklassniki, twitter, facebook, google+, instagram и другие); раскрутка и ведение блогов; скрытая реклама.
Сотрудничаю по предоплате, принимаю Webmoney, Яндекс.деньги, QIWI, Контакт и другие. Или по СБР.
Всегда открыта к общению – консультация бесплатная. Буду рада сотрудничеству!
Не люблю терять время на пустые разговоры – доказываю на деле свой профессионализм.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ:
Запрос о стоимости и полном списке работ присылайте, пожалуйста, в личку!
Создание, оформление, ведение, раскрутка
Создание, дизайн, наполнение группы. Ведение и модерация группы. Раскрутка аккаунтов пользователей.
Мой.Мир
Создание, оформление, наполнение сообщества. Приглашение в сообщество. Вступившие в сообщество. Ведение и модерация сообщества. Создание и раскрутка блога.
Одноклассники
Приглашение в группу по критериям. Ведение и оформление групп. Раскрутка аккаунтов пользователей.
Создание и раскрутка аккаунта пользователя facebook.com. Создание, оформление и ведение fan page. Likes для fan page.
Блоги ЖЖ и Ли.ру
Создание и оформление блога на платформах livejournal.com, liveinternet.ru. Набор друзей. Комментирование записей. Написание постов. Набор участников в сообщество.
Создание, оформление, ведение сообщества, приглашение новых участников.
Скрытая реклама
Скрытая реклама на форумах. Скрытая реклама в сообществах блогосферы. Мониторинг и реагирование в блогосфере.
Подбор площадок
Создание аккаунтов для постинга на форумах. Создание аккаунтов для постинга в блогосфере.