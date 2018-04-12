С Артёмом очень комфортно работать. Оперативно и качественно выполняет работу. Могу сказать что профессионал, так как с новыми задачами справлялся быстро и подсказывал, что нужно использовать дополнительно, для того что бы получить максимум от разработанного прототипа. Буду и дальше продолжать сотрудничать с данным разработчиком.