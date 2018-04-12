kodatskih

Владислав Кодацкий kodatskih

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

tommy_inf
Артем 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Телеграмм Чат бот
Python
Отличный заказчик! Всегда на связи, всегда все делается вовремя. Планирую работать с Владиславом в дальнейшем, т.к. очень остался доволен сотрудничеством. Спасибо за работу! Рекомендую!
С Артёмом очень комфортно работать. Оперативно и качественно выполняет работу. Могу сказать что профессионал, так как с новыми задачами справлялся быстро и подсказывал, что нужно использовать дополнительно, для того что бы получить максимум от разработанного прототипа. Буду и дальше продолжать сотрудничать с данным разработчиком.
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