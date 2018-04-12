Отличный заказчик! Всегда на связи, всегда все делается вовремя. Планирую работать с Владиславом в дальнейшем, т.к. очень остался доволен сотрудничеством. Спасибо за работу! Рекомендую!
С Артёмом очень комфортно работать. Оперативно и качественно выполняет работу. Могу сказать что профессионал, так как с новыми задачами справлялся быстро и подсказывал, что нужно использовать дополнительно, для того что бы получить максимум от разработанного прототипа.
Буду и дальше продолжать сотрудничать с данным разработчиком.