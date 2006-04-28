kogser

Андрей kogser

 
42 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Серьёзно созданием web-сайтов занимаюсь 2,5 года.

- цены на мои услуги адекватные (...я думаю ниже столичных);

- оплата услуг только после выполнения всего проекта либо его конкретной части (т.е. допускаю рабту без предоплаты);

Знание - php (+ ajax),mysql,js,xslt.

Есть опыт работы с готовыми (в частности с CMS Joomla) и самописными cms системами.

Опыт в создании интернет-магазинов.Могу разобраться в чужом коде.

Есть неплохой опыт удаленной работы.

По характеру могу написать, что – целеустремленный, упорный, коммуникабельный.

Ищу дизайнера + вертсальщика в партнеры.

PHPMySQLJoomlaAjax
Отзывы заказчиков
Nutich
Анна 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$3
10 баллов
14 лет назад
Доработки сайта (движок Joomla 1.0.15)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
SakhIndigo
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
17 лет назад
Требуется исправить ошибки на готовом сайте
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
patriot
Россия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$20
10 баллов
18 лет назад
Специальное предложение для начинающих дизайнеров!
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!