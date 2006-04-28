Серьёзно созданием web-сайтов занимаюсь 2,5 года.

- цены на мои услуги адекватные (...я думаю ниже столичных);

- оплата услуг только после выполнения всего проекта либо его конкретной части (т.е. допускаю рабту без предоплаты);

Знание - php (+ ajax),mysql,js,xslt.

Есть опыт работы с готовыми (в частности с CMS Joomla) и самописными cms системами.

Опыт в создании интернет-магазинов.Могу разобраться в чужом коде.

Есть неплохой опыт удаленной работы.

По характеру могу написать, что – целеустремленный, упорный, коммуникабельный.

Ищу дизайнера + вертсальщика в партнеры.