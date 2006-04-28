Серьёзно созданием web-сайтов занимаюсь 2,5 года.
- цены на мои услуги адекватные (...я думаю ниже столичных);
- оплата услуг только после выполнения всего проекта либо его конкретной части (т.е. допускаю рабту без предоплаты);
Знание - php (+ ajax),mysql,js,xslt.
Есть опыт работы с готовыми (в частности с CMS Joomla) и самописными cms системами.
Опыт в создании интернет-магазинов.Могу разобраться в чужом коде.
Есть неплохой опыт удаленной работы.
По характеру могу написать, что – целеустремленный, упорный, коммуникабельный.
Ищу дизайнера + вертсальщика в партнеры.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
18 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!