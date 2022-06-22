Удобные, качественные сайты и, самое главное, работа выполняется в срок. Адаптивность, Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript и jQuery

Привет!

Обо мне:

Я молод, но полон мотивации познавать что-то новое в сфере веб-разработки. Долго учился, практиковался и готов качественно использовать свои знания и навыки для ваших заказов.

Учусь в лучшем университете Молдовы (Технический Университет Молдовы). Не особо получается совмещать работу с учебой, поэтому решил попробовать себя на лучшей биржи в рунете - weblancer.net . Как я и говорил, стремлюсь изучать новое, на данные момент - английский язык и фреймворки.

Работа без предоплаты:

Сложно довериться начинающему веб-разработчику, поэтому, будем лучше для вас, если оплата будет происходить в конце проделанной работы.

Гарантия на верстку:

В связи с моей неопытностью во фрилансе, могут быть допущены ошибки, поэтому, после передачи архива с готовой версткой, я бесплатно исправлю свои ошибки, которые могли быть допущены.

Связь со мной:

- сразу же готов приступить к работу

- всегда дело будет доведено до конца

- сроки нарушены не будут

- не беру предоплату

Технологии:

- HTML5,CSS3, SCSS, jQuery, JavaScript, Flexbox, БЭМ.