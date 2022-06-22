Привет!
Обо мне:
Я молод, но полон мотивации познавать что-то новое в сфере веб-разработки. Долго учился, практиковался и готов качественно использовать свои знания и навыки для ваших заказов.
Учусь в лучшем университете Молдовы (Технический Университет Молдовы). Не особо получается совмещать работу с учебой, поэтому решил попробовать себя на лучшей биржи в рунете - weblancer.net . Как я и говорил, стремлюсь изучать новое, на данные момент - английский язык и фреймворки.
Работа без предоплаты:
Сложно довериться начинающему веб-разработчику, поэтому, будем лучше для вас, если оплата будет происходить в конце проделанной работы.
Гарантия на верстку:
В связи с моей неопытностью во фрилансе, могут быть допущены ошибки, поэтому, после передачи архива с готовой версткой, я бесплатно исправлю свои ошибки, которые могли быть допущены.
Связь со мной:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @asdfhutu
- сразу же готов приступить к работу
- всегда дело будет доведено до конца
- сроки нарушены не будут
- не беру предоплату
Технологии:
- HTML5,CSS3, SCSS, jQuery, JavaScript, Flexbox, БЭМ.
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