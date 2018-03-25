komit20000

Необходим софт для парсинга заказов с нашего сайта и 7 внешних ресурсов. Функционал включает многопоточную работу, использование прокси, возможность настраивать и менять источники парсинга. Программа должна собирать данные и отправлять их на наш сайт в формате HTML, обеспечивая высокую скорость обработки заказов. Требуется поддержка и гарантия работоспособности на первый месяц.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$400
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен2 года назад
Программа для работы с почтовиком gmail по API программа парсер, должна подтверждать ссылки и забирать статусы работа с txt файлами Более детально обсудим в ЛСПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Работать будем с сайтом https://www.att.com/deviceunlock/#/ далее переходим на Unlock your device, вибираем NO и вписываем в поле имей в таком формате 354863091179393разгадываем рекаптчу и ставим галочку ниже о согласие с пользованием, рекаптчу у нас решала ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Задача Нужно написать программу заполняющую в автоматическом режиме формы, Программа на С# подача должна быть многопоточной для быстрой работы, затем должна подтвержать емаил и менять почтовые ящики при заполнении формы с определенной частотой, и ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$400
10 баллов
2 года назад
HTML
Парни молодцы. Благодарю за терпение и конструктив!
Ответный отзыв
Сделано все на высшем уровне, вся логика продуманна, 24/7 поддержка, Рекомендую