komit20000

Необходим софт для парсинга заказов с нашего сайта и 7 внешних ресурсов. Функционал включает многопоточную работу, использование прокси, возможность настраивать и менять источники парсинга. Программа должна собирать данные и отправлять их на наш сайт в формате HTML, обеспечивая высокую скорость обработки заказов. Требуется поддержка и гарантия работоспособности на первый месяц.