komit20000

Александр Румянцев komit20000

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$400
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сложный Парсер, Бот

    Необходим софт для парсинга заказов с нашего сайта и 7 внешних ресурсов. Функционал включает многопоточную работу, использование прокси, возможность настраивать и менять источники парсинга. Программа должна собирать данные и отправлять их на наш сайт в формате HTML, обеспечивая высокую скорость обработки заказов. Требуется поддержка и гарантия работоспособности на первый месяц.

    HTML
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Программа desktop или web версия, авто подача, RecaptchaV2, Capmonster

    Работать будем с сайтом https://www.att.com/deviceunlock/#/ далее переходим на Unlock your device, вибираем NO и вписываем в поле имей в таком формате 354863091179393разгадываем рекаптчу и ставим галочку ниже о согласие с пользованием, рекаптчу у нас решала ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Программа по заполнению форм, Google Recaptcha v2-Capmonstr, ZennoPost

    Задача  Нужно написать программу заполняющую в автоматическом режиме формы, Программа на С# подача должна быть многопоточной для быстрой работы, затем должна подтвержать емаил и менять почтовые ящики при заполнении формы с определенной частотой, и ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

maestroant
Антон 
44 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$400
10 баллов
2 года назад
Сложный Парсер, Бот
HTML
Парни молодцы. Благодарю за терпение и конструктив!
Сделано все на высшем уровне, вся логика продуманна, 24/7 поддержка, Рекомендую
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