Образование
Образование неоконченное высшее (филологическое) Опыта работы в копирайтинге пока нет, но думаю у меня это быстро получится, потому что мне не один раз говорили, что я умею интересно описывать, будь это случай из жизни или любовный роман.
Творческие способности и личностные качества
Пишу стихи, песни, музыку, портреты.
Пишу грамотно и умею чётко выражать свои мысли, ответственный и серьезный, обладаю чувством юмора :)
Любимые темы
компьютерные технологии и интернет,
психология, творчество, музыка,
компьютерные игры
Профессиональные качества
Компьютерщик, имею опыт работы с дизайном и фотографией, владею программами AdobePhotoshop CS5, Adobe Dreamweaver CS6
Знание языков
Русский язык - родной,
английский - владею немного.