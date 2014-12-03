Образование

Образование неоконченное высшее (филологическое) Опыта работы в копирайтинге пока нет, но думаю у меня это быстро получится, потому что мне не один раз говорили, что я умею интересно описывать, будь это случай из жизни или любовный роман.

Творческие способности и личностные качества

Пишу стихи, песни, музыку, портреты.

Пишу грамотно и умею чётко выражать свои мысли, ответственный и серьезный, обладаю чувством юмора :)

Любимые темы

компьютерные технологии и интернет,

психология, творчество, музыка,

компьютерные игры

Профессиональные качества

Компьютерщик, имею опыт работы с дизайном и фотографией, владею программами AdobePhotoshop CS5, Adobe Dreamweaver CS6

Знание языков

Русский язык - родной,

английский - владею немного.