kopyrayter

Александр kopyrayter

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Образование

Образование неоконченное высшее (филологическое) Опыта работы в копирайтинге пока нет, но думаю у меня это быстро получится, потому что мне не один раз говорили, что я умею интересно описывать, будь это случай из жизни или любовный роман. 

Творческие способности и личностные качества

Пишу стихи, песни, музыку, портреты.  

Пишу грамотно и умею чётко выражать свои мысли, ответственный и серьезный, обладаю чувством юмора :) 

Любимые  темы

компьютерные технологии и интернет, 

психология, творчество, музыка, 

компьютерные игры 

Профессиональные качества

Компьютерщик, имею опыт работы с дизайном и фотографией, владею программами AdobePhotoshop CS5,  Adobe Dreamweaver CS6  

Знание языков

Русский язык - родной, 

английский - владею немного. 

Копирайтинг
нет отзывов
$0.7/час
от $3от 2 часов
#1175
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $25от 1 часа
#1780