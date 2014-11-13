Декор центр ОЙКОС

Декор центр ОЙКОС 11 лет представляет на рынке Санкт-Петербурга полный ассортимент декоративной и фасадной штукатурки и краски итальянской марки oikos. Все материалы ОЙКОС являются экологически чистыми, и производятся только из натуральных компонентов. Декоративные краски и штукатурки ОЙКОС обладают слабым приятным запахом. В них полностью отсутствуют токсичные соединения. Стены, декорированные красками и штукатурками ОЙКОС, «дышат», водная основа делает их паропроницаемыми.Все материалы OIKOS имеют отличные эксплуатационные характеристики, не горят, безопасны для человека и окружающей среды.