Здравствуйте! Требуется продвижение сайта (http://oikosspb.ru) в Google и Яндекс по 20-30 запросам. Упор на Яндекс. Сайту около 2-х лет. Регион продвижения: СПб и область. Интересует как комплексное ...
Декор центр ОЙКОС
Декор центр ОЙКОС 11 лет представляет на рынке Санкт-Петербурга полный ассортимент декоративной и фасадной штукатурки и краски итальянской марки oikos. Все материалы ОЙКОС являются экологически чистыми, и производятся только из натуральных компонентов. Декоративные краски и штукатурки ОЙКОС обладают слабым приятным запахом. В них полностью отсутствуют токсичные соединения. Стены, декорированные красками и штукатурками ОЙКОС, «дышат», водная основа делает их паропроницаемыми.Все материалы OIKOS имеют отличные эксплуатационные характеристики, не горят, безопасны для человека и окружающей среды.
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- Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт10 лет назад