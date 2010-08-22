korobeynik

Ринат korobeynik

 
39 летРоссия/Самара
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Реклама на терминал приема платежей

    $50

    Необходимо сделать рекламный ролик на терминал приема платежей. ролик будет прокручиваться на втором мониторе терминала. Ролик должен сообщать всем людям, что это лучший терминал, минимальная комиссия и т.д. Сайт компании-изготовителья терминала osmp.ru. Лучше, если ролик ...

    Анимация8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн рекламы формата А4 и текст на ней

    Устал на работе? Нет ВРЕМЕНИ ехать в супермаркет? Охота провести выходные с пользой для себя? Надоели пробки? Тогда читай дальше: Теперь можно покупать с комфортом! Интернет-магазин продуктов питания и товаров повседневного спроса! www.korobeynik.com что-то в этом духе, можно покороче, но не длиньше!

    Наружная реклама20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн рекламной листовки

    Нужен дизайн рекламной листовки. Формат - 50ти рублевая купюра. С одной стороны - изображение собственно купюры, что бы была еле заметная надпись: "рекламная продукция". С другой стороны - текст как на картинке во вложении. Всё без художественных наворотов, простенько ...

    Верстка полиграфии16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад