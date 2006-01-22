kortunova

Ольга Корунова kortunova

 
54 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Если Вы собрались расширяться или тот, кто раньше искал для Вас кадры, уже не справляется с поставленной задачей, то ВАМ ПОМОГУ Я!

Я быстро и качественно подберу нужных Вам сотрудников, гораздо дешевле, чем Кадровые агентства.

Дополнительно предложу услуги:

Разработка нормативных документов для заказчика (Положения, должностные инструкции, отчеты и пр.)

Прямой поиск сотрудников (headhunting)

Тренинги (продаж, командообразования, общения, личностного роста и пр.)

Аттестация

Обучение

Диагностика

Консультации

тел. +7 903 2113262

  • Ищем срочно PHP программиста

    PHP-программист Образование: высшее Возраст: 24-40 лет Опыт работы: от 1 года Обязанности: программирование Интернет- сервисов, верстка сайтов, подготовка шаблонов. Профессиональные навыки: языки программирования – PHP+MySQL, HTML, CSS, желательно PERL, JAVA, Java-script, XML, DHTML, REGEX, желателен опыт работы с CMS, ...

    PHPMySQLВерстка сайтаHTMLCSSPerl
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    18 лет назад