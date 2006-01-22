Если Вы собрались расширяться или тот, кто раньше искал для Вас кадры, уже не справляется с поставленной задачей, то ВАМ ПОМОГУ Я!

Я быстро и качественно подберу нужных Вам сотрудников, гораздо дешевле, чем Кадровые агентства.

Дополнительно предложу услуги:

Разработка нормативных документов для заказчика (Положения, должностные инструкции, отчеты и пр.)

Прямой поиск сотрудников (headhunting)

Тренинги (продаж, командообразования, общения, личностного роста и пр.)

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