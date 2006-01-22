PHP-программист Образование: высшее Возраст: 24-40 лет Опыт работы: от 1 года Обязанности: программирование Интернет- сервисов, верстка сайтов, подготовка шаблонов. Профессиональные навыки: языки программирования – PHP+MySQL, HTML, CSS, желательно PERL, JAVA, Java-script, XML, DHTML, REGEX, желателен опыт работы с CMS, ...
Если Вы собрались расширяться или тот, кто раньше искал для Вас кадры, уже не справляется с поставленной задачей, то ВАМ ПОМОГУ Я!
Я быстро и качественно подберу нужных Вам сотрудников, гораздо дешевле, чем Кадровые агентства.
Дополнительно предложу услуги:
Разработка нормативных документов для заказчика (Положения, должностные инструкции, отчеты и пр.)
Прямой поиск сотрудников (headhunting)
Тренинги (продаж, командообразования, общения, личностного роста и пр.)
Аттестация
Обучение
Диагностика
Консультации
тел. +7 903 2113262
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- Веб-программирование13 заявокЗакрыт18 лет назад