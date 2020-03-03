kostushkoyriu

Добрый день. В магазине установлены модули "Загрузка прайс листов" [url=https://opencartforum.com/files/file/811-avtomaticheskaya-obrabotka-prays-listov/]https://opencartforum.com/files/file/811-avtomaticheskaya-obrabotka-prays-listov/[/url] и связанные опции. Нужно: 1. Настроить парсер, спарсить товары, картинки, цены, наличие с одного сайта поставщика. 2. Настроить обработку Связанных опций. 3. Настроить регулярный парсинг цен и наличия. Версия Opencart 2.3.0.2.3 Указывайте пожалуйста примерные ...