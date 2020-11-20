Работаю на совесть, стараюсь своевременно отвечать. Буду рада поработать с Вами! Вместе мы точно добьёмся отличного результата
Специализируюсь на создании Landing page, сайтов-визиток, корпоративных сайтов, а так же небольших магазинов, адаптирую их под мобильные устройства. Веб дизайн с недавних пор стал моей единственной работой, поэтому ничто не сможет мне помешать во время работы над вашим проектом Работаю в FigmaиPhotoshop.
Отзывов и работ пока нет, так как я только вышла на фриланс и не успела еще наработать свое портфолио и нет, я не только после курсов!)))
Этапы работы:
1)Предварительное обсуждение проекта, цели, ресурсы, сроки и цена
2)Предоплата 30%
3)Создаю прототип сайта (по запросу) на основе ТЗ
4)Предоставление мной первых результатов (в формате видео если требуется) правки при необходимости,
их утверждение
5)Сборка адаптива
6)Оплата оставшейся части
7)Передаю вам макет в Figma
Работаю через частичную предоплату.
Это гарантирует вам мою надёжность и честность, а мне то, что вы серьёзно настроены работать над проектом
Ознакомьтесь с моими работами:
https://www.behance.net/ekaterinakiosea
Свяжитесь со мной:
Viber, WatsUpp, Telegram: +37368655655
Instagram: www.instagram.com/katrink_design/