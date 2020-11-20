Дизайн для вас, работаем до результата, который вас точно удовлетворит!

Работаю на совесть, стараюсь своевременно отвечать. Буду рада поработать с Вами! Вместе мы точно добьёмся отличного результата

Специализируюсь на создании Landing page, сайтов-визиток, корпоративных сайтов, а так же небольших магазинов, адаптирую их под мобильные устройства. Веб дизайн с недавних пор стал моей единственной работой, поэтому ничто не сможет мне помешать во время работы над вашим проектом Работаю в FigmaиPhotoshop.

Отзывов и работ пока нет, так как я только вышла на фриланс и не успела еще наработать свое портфолио и нет, я не только после курсов!)))

Этапы работы:

1)Предварительное обсуждение проекта, цели, ресурсы, сроки и цена

2)Предоплата 30%

3)Создаю прототип сайта (по запросу) на основе ТЗ

4)Предоставление мной первых результатов (в формате видео если требуется) правки при необходимости,

их утверждение

5)Сборка адаптива

6)Оплата оставшейся части

7)Передаю вам макет в Figma

Работаю через частичную предоплату.

Это гарантирует вам мою надёжность и честность, а мне то, что вы серьёзно настроены работать над проектом

Ознакомьтесь с моими работами:

https://www.behance.net/ekaterinakiosea

Свяжитесь со мной:

Viber, WatsUpp, Telegram: +37368655655

Instagram: www.instagram.com/katrink_design/

Vk: https://vk.com/id168478293