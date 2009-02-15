Не работает сайт,надо восстановить работу ,найти причину и исправить ее,это основное .Остальное после восстановления работы .Нужен специалист ,тот кто точно понимает ,что он делает
Веб-программирование1 исполнитель
Закрыт
14 лет назад
Не работает сайт,надо восстановить работу ,найти причину и исправить ее,это основное .Остальное после восстановления работы .Нужен специалист ,тот кто точно понимает ,что он делает
Магазин на базе веб асист ,произошел неизвестный сбой программы ,нужно срочно востановить работу сайта ,сайт нельзя увидеть ни одним поисковиком .Требуеться реальный специалист кто может решить быстро эту проблему !
Надо доработать главную страницу,добавить доску обявлений,сделать защиту фотографий,убрать прайс лист.
Надо сделать несколько исправлений в интернет магазине(база шоп скрипт премиум),быстро,четко.
У меня интернет магазин на базе шоп скрипт премиум (осскомерс),мне нужно 2 изменения в программе,программа написана на языке ХТМЛ