Веб-дизайнер, дизайнер пользовательского интерфейса, иллюстратор

Разработка концепции и реализация юзабилити сайтов, дизайн сайтов, разработка/редизайн логотипов.

Разработка концепции юзабилити пользовательских интерфейсов веб-приложений, дизайн пользовательского интерфейса, UI-design.

Создание иллюстраций, иконок, пиксельная графика, пиксел-арт, фоторетушь.

Флеш-дизайн, флеш-сайты, флеш-баннеры, флеш-анимация.

Полиграфический дизайн, дизайн и подготовка к печати боардов, сити-лайтов, каталогов, ПОС-продукции, полиграфическая верстка, высечка, офсет, шелкотрафарет. Разработка и реализация нестандартных креативных решений. Работа с типографией, контроль качества.

Опыт фриленсерной работы .

Среди моих преимуществ хотелось бы отметить:

+ тщательный, взвешенный и вдумчивый подход к каждому проекту и требованиям которые к нему предъявляются. Индивидуальный подход к клиенту.

+ достаточно широкий спектр работ – от дизайна пользовательского интерфейса до иллюстраций, от флеш-анимации до создания полиграфической продукции для офф-лайн рекламы проекта.

+ постоянное внимание к новым тенденциям в дизайне и технологическим инновациям.