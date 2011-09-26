Разработка концепции и реализация юзабилити сайтов, дизайн сайтов, разработка/редизайн логотипов.
Разработка концепции юзабилити пользовательских интерфейсов веб-приложений, дизайн пользовательского интерфейса, UI-design.
Создание иллюстраций, иконок, пиксельная графика, пиксел-арт, фоторетушь.
Флеш-дизайн, флеш-сайты, флеш-баннеры, флеш-анимация.
Полиграфический дизайн, дизайн и подготовка к печати боардов, сити-лайтов, каталогов, ПОС-продукции, полиграфическая верстка, высечка, офсет, шелкотрафарет. Разработка и реализация нестандартных креативных решений. Работа с типографией, контроль качества.
Опыт фриленсерной работы .
Среди моих преимуществ хотелось бы отметить:
+ тщательный, взвешенный и вдумчивый подход к каждому проекту и требованиям которые к нему предъявляются. Индивидуальный подход к клиенту.
+ достаточно широкий спектр работ – от дизайна пользовательского интерфейса до иллюстраций, от флеш-анимации до создания полиграфической продукции для офф-лайн рекламы проекта.
+ постоянное внимание к новым тенденциям в дизайне и технологическим инновациям.
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