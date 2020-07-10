kpifagor

Кирилл kpifagor

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Веб-дизайн. Верстка. Adobe Photoshop

Занимаюсь веб-дизайном. Дизайн сайтов любой сложности. Лэндинги, блоги, интернет-каталоги, интернет-магазины. Прототипирование, логотипы, визитки и реклама

Верстка лэндингов, блогов, интернет-каталогов.

Любые виды работ в Adobe Photoshop. Ретушь, обработка, обработка старых фотографий, дизайн, коллажирование.