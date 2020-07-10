Веб-дизайн. Верстка. Adobe Photoshop
Занимаюсь веб-дизайном. Дизайн сайтов любой сложности. Лэндинги, блоги, интернет-каталоги, интернет-магазины. Прототипирование, логотипы, визитки и реклама
Верстка лэндингов, блогов, интернет-каталогов.
Любые виды работ в Adobe Photoshop. Ретушь, обработка, обработка старых фотографий, дизайн, коллажирование.
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Портфолио
- Примеры фотографий90 просмотров
- Дизайн сайта тур-агентства89 просмотров
- Дизайн сайта, представляющего мобильное приложение85 просмотров
- Дизайн интернет-магазина велосипедов87 просмотров
- Проект сайта стоматологии56 просмотров