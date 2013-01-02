kpp18

Резеда kpp18

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Юридические и бухгалтерские услуги

Отзывы заказчиков

expoweb
Леонид 
73 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва(-1)
$17
10 баллов
10 лет назад
Нулевая отчетность
Прощу прощения, что задержку. Спасибо за работу! Рекомендую!
Оплата получена за работу.
Ответный отзыв
abedzin
34 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$32
10 баллов
10 лет назад
Юридическая консультация по вопросу о высшем образовании
Резеда дала подробные ответы на все вопросы. Консультацией очень доволен.
Дмитрий - отличный партнер для сотрудничества. Рекомендую его, как человека слова.
Ответный отзыв
alix
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Удаленный бухгалтер ООО .
Все ок, спасибо
Рекомендую. Адекватная оценка труда и честная оплата вам гарантированы при работе с Александром.
Ответный отзыв
Tolich_VZ
Ярослав 
51 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Краткая консультация в скайпе
Все было как нужно, по всем пунктам
Опыт работы с Ярославом оставляет только положительные впечатления и желание сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
Бухгалтерские услуги
3 отзыва
$20/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга
Юридические услуги
1 отзыв
$20/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга
Финансовые услуги
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга