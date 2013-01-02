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Отзывы заказчиков
$17
10 баллов
10 лет назад
Прощу прощения, что задержку. Спасибо за работу! Рекомендую!
Ответный отзыв
Оплата получена за работу.
$32
10 баллов
10 лет назад
Резеда дала подробные ответы на все вопросы. Консультацией очень доволен.
Ответный отзыв
Дмитрий - отличный партнер для сотрудничества. Рекомендую его, как человека слова.
$100
10 баллов
11 лет назад
1С
Все ок, спасибо
Ответный отзыв
Рекомендую. Адекватная оценка труда и честная оплата вам гарантированы при работе с Александром.
$5
10 баллов
12 лет назад
Все было как нужно, по всем пунктам
Ответный отзыв
Опыт работы с Ярославом оставляет только положительные впечатления и желание сотрудничать в дальнейшем.
Бухгалтерские услуги
3 отзыва
$20/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга
Юридические услуги
1 отзыв
$20/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга
Финансовые услуги
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 часа
нет рейтинга