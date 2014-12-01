kremo4ka

Кристина kremo4ka

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Скайп: tetia_krem

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

VeeJay
43 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Создание контактной формы и привязка ее к сайту
WordPress
Качественный результат получается лишь благодаря как минимум двум составляющим, одна из них заниматься любимым делом. А вот основные составляющие этого успеха - интересные проекты и Заказчики!!!! Особенно радует когда заказчик ЗНАЕТ чего хочет. А кристина реально ЗНАЕТ!!!!!. Очень правильные идеи, все красиво. Ну а ТЗ отдельная история, я такие встречаю раз в два года, а то и реже. Все очень грамотно, по сути. Очень понравились проекты Кристины. Мне приятно работать в удовольствие. Хочу еще!!! Ах да.... Спасибо за проект!!!!
Сказать, что я в восторге от работы - значит не сказать ничего. За долгие месяцы общения с программистами я выпила ведро валерьнкия. С Вовой же наша работа была четкой и отлаженной, словно этот человек был рожден для воплощения в жизнь моих крейзи идей. В первый раз за все время я встретила ГРАМОТНОГО, исполнительного, КАЧЕСТВЕННОГО специалиста с отличным вкусом, который действует не только в рамках ТЗ, но и может посоветовать эффективные решения с высоты своего опыта. Жалко советовать Вову, а то мне не достанется=)
Ответный отзыв
Grigorius
Григорий 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
9 баллов
10 лет назад
Нужно настроить WordPress тему
WordPress
Хороший заказчик) Рекомендую.
С работой справился. Исполнительный. Были некоторые сложности в понимании моего ТЗ, что потянуло сроки. На связь выходит оперативно.
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