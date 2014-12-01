Создание контактной формы по следующему макету (прикреплен ниже) на Wordpress сайте
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
10 лет назад
Создание контактной формы по следующему макету (прикреплен ниже) на Wordpress сайте
нужна оперативная помощь в настройке темы http://themes.fastwp.net/wisten/?styleId=3 под себя (замена блоков, загрузка своей информации). Информации для заполнения немного. В данный момент нужен лендинг с 5-ю информационными блоками. Основные требования к исполнителю - оперативность ...