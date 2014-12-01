Сказать, что я в восторге от работы - значит не сказать ничего. За долгие месяцы общения с программистами я выпила ведро валерьнкия. С Вовой же наша работа была четкой и отлаженной, словно этот человек был рожден для воплощения в жизнь моих крейзи идей. В первый раз за все время я встретила ГРАМОТНОГО, исполнительного, КАЧЕСТВЕННОГО специалиста с отличным вкусом, который действует не только в рамках ТЗ, но и может посоветовать эффективные решения с высоты своего опыта. Жалко советовать Вову, а то мне не достанется=)