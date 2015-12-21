kris-ss

Кристина kris-ss

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Веб-дизайн

Создание современного дизайна сайтов, в таких направлениях, как:

- лендинг

- интернет-магазин

- портфолио

- корпоративные сайты

Что я могу гарантировать:

  • выполнение работы в установленные сроки
  • оперативную обратную связь
  • качественное исполнение с учетом всех ваших пожеланий
В своей работе ориентируюсь на результат, отвечающий всем требованиям и выполняющий поставленные задачи

Условия работы:

- обсуждение ТЗ и всех нюансов, связанных со сроками, объемами и стоимостью

- предоплата

- выполнение работы, представление макета

- внесение правок при необходимости

- оплата остатка и отзыв

- отправка всех исходников и макета с подписанными и сгруппированными слоями

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Как связаться со мной:

Skype kris_alekseeva

icq 671003329

e-mail [email protected]

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К работе подхожу ответственно. Ценю свое и ваше время, поэтому для меня важно четкое соблюдение сроков.

Отзывы заказчиков

lutoluto
Алексей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Сделать дизайн LandingPage
Выполнено все в срок, как исполнитель очень ответственна. Кристина, спасибо!
Приятно было поработать, спасибо!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $25
от 10 дней
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