Создание современного дизайна сайтов, в таких направлениях, как:
- лендинг
- интернет-магазин
- портфолио
- корпоративные сайты
Что я могу гарантировать:
- выполнение работы в установленные сроки
- оперативную обратную связь
- качественное исполнение с учетом всех ваших пожеланий
Условия работы:
- обсуждение ТЗ и всех нюансов, связанных со сроками, объемами и стоимостью
- предоплата
- выполнение работы, представление макета
- внесение правок при необходимости
- оплата остатка и отзыв
- отправка всех исходников и макета с подписанными и сгруппированными слоями
------------------------------------------------------------------------------------------
Как связаться со мной:
Skype kris_alekseeva
icq 671003329
e-mail [email protected]
------------------------------------------------------------------------------------------
К работе подхожу ответственно. Ценю свое и ваше время, поэтому для меня важно четкое соблюдение сроков.