Веб-дизайн

Создание современного дизайна сайтов, в таких направлениях, как:

- лендинг

- интернет-магазин

- портфолио

- корпоративные сайты

Что я могу гарантировать:

выполнение работы в установленные сроки

оперативную обратную связь

качественное исполнение с учетом всех ваших пожеланий

В своей работе ориентируюсь на результат, отвечающий всем требованиям и выполняющий поставленные задачи

Условия работы:

- обсуждение ТЗ и всех нюансов, связанных со сроками, объемами и стоимостью

- предоплата

- выполнение работы, представление макета

- внесение правок при необходимости

- оплата остатка и отзыв

- отправка всех исходников и макета с подписанными и сгруппированными слоями

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Как связаться со мной:

Skype kris_alekseeva

icq 671003329

e-mail [email protected]

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К работе подхожу ответственно. Ценю свое и ваше время, поэтому для меня важно четкое соблюдение сроков.