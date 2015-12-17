lutoluto

Алексей Чернов lutoluto

 
32 годаРоссия/Тюмень
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка скрипта\программы для автоматизации действий (объявления)

    Сайт gorkvartira.ru , требуется автоматизировать следующие действия: 1)Зайти в 4 аккаунта, удалить все объявления (60 штук) из этих аккаунтов 2)Выложить эти объявления заново. На сайте нет капчи, требуется удалять и добавлять одни и те же объявления каждый день. ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать дизайн LandingPage

    $25

    Требуется переделать дизайн посадочной страницы, а именно: макет уже сделан, тексты подобраны, расположения элементов обозначены. -Требуется переделать цветовую гамму самого сайта (сделан чёрным, требуется сделать что-нибудь более привлекательное) -Перерисовать все иконки Исправить: 1. Шапка сильно крупная лого и телефон на ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать дизайн LandingPage

    Требуется переделать дизайн посадочной страницы, а именно: макет уже сделан, тексты подобраны, расположения элементов обозначены. -Требуется переделать цветовую гамму самого сайта (сделан чёрным, требуется сделать что-нибудь более привлекательное) -Перерисовать все иконки -Предлагайте свои варианты что требуется доработать

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать видеоролик по образцу

    Требуется переделать видео, которое находится на странице http://www.sutki-dom.com/ .  Требуется перерисовать его с нуля, заменить название фирмы на другую. Основной текст оставить таким же. За сколько возьмётесь?

    Видеомонтаж13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
kris-ss
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Сделать дизайн LandingPage
Приятно было поработать, спасибо!
Выполнено все в срок, как исполнитель очень ответственна. Кристина, спасибо!
Ответный отзыв
lorelai891
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Сделать дизайн LandingPage
Сотрудничеством довольна! Были некоторые нюансы, но мы их уладили и закончили на положительной ноте! Надеюсь, мой вариант подойдет в дальнейшем) Рекомендую. С оплатой и коммуникацией никаких проблем!
Сотрудничество состоялось, задача выполнена, рекомендую
Ответный отзыв