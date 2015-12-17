Сайт gorkvartira.ru , требуется автоматизировать следующие действия: 1)Зайти в 4 аккаунта, удалить все объявления (60 штук) из этих аккаунтов 2)Выложить эти объявления заново. На сайте нет капчи, требуется удалять и добавлять одни и те же объявления каждый день. ...
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Требуется переделать дизайн посадочной страницы, а именно: макет уже сделан, тексты подобраны, расположения элементов обозначены. -Требуется переделать цветовую гамму самого сайта (сделан чёрным, требуется сделать что-нибудь более привлекательное) -Перерисовать все иконки Исправить: 1. Шапка сильно крупная лого и телефон на ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется переделать дизайн посадочной страницы, а именно: макет уже сделан, тексты подобраны, расположения элементов обозначены. -Требуется переделать цветовую гамму самого сайта (сделан чёрным, требуется сделать что-нибудь более привлекательное) -Перерисовать все иконки -Предлагайте свои варианты что требуется доработатьДизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется переделать видео, которое находится на странице http://www.sutki-dom.com/ . Требуется перерисовать его с нуля, заменить название фирмы на другую. Основной текст оставить таким же. За сколько возьмётесь?Видеомонтаж13 заявокЗакрыт8 лет назад