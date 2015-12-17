Сайт gorkvartira.ru , требуется автоматизировать следующие действия: 1)Зайти в 4 аккаунта, удалить все объявления (60 штук) из этих аккаунтов 2)Выложить эти объявления заново. На сайте нет капчи, требуется удалять и добавлять одни и те же объявления каждый день. ...