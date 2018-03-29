kris_creative

Пишите свои цены и сроки. Без указания цены и сроков заявка рассматриваться не будет. строго без предоплаты или через FairPlay оплата: перевод на карту Сбербанка, Яндекс.Деньги, WebMoney или Paypal ...
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
7 лет назад
Пишите свои цены и сроки. Без указания цены и сроков заявка рассматриваться не будет. строго без предоплаты или через FairPlay оплата: перевод на карту Сбербанка, Яндекс.Деньги, WebMoney или Paypal ...
тех, кто не ознакомился с заданием, НЕ РАССМАТРИВАЮ задание ТОЛЬКО на прототип, который можно отдать потом дизайнеру либо доработать мой текст и мой пробный прототип в axure, ...