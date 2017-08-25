kristytey

Кристина Калинина kristytey

 
30 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Современный и полностью уникальный дизайн сайтов, баннеров и логотипов. Высокое качество, доступные цены, пишите!

Здравствуй, уважаемый посетитель, я хочу предложить Вам свои услуги: качественный, современный и продуманный дизайн для сайтов, баннеров и логотипов, также подготовлю адаптивную версию сайта, для корректного отображения контента на

мобильных устройствах и все это в разумные сроки и по приемлемым ценам. К своей работе я отношусь ответственно и с душой, как доказательство посмотрите мои работы :). А самое ценное для меня, чтобы заказчик остался доволен результатом.

 

ПОЧЕМУ Я?

– всегда соблюдаю сроки, не беру больше одного заказа, чтобы не "косячить";

– внимательное отношение в Вашим пожеланиям и аргументированные идеи с моей стороны;

всегда на связи, на любые вопросы отвечаю оперативно;

– для меня нет маленьких незначительных проектов, помогу всем;

творческий подход к своей работе;

– для меня важно, чтобы Вы получили желаемый конечный результат. ЭТО ВАЖНО!!!

 

УСЛУГИ И ЦЕНЫ (все сроки указаны с запасом, работы выполняю раньше):

– Дизайн Landing Page от 4 500 рублей. Срок выполнения от 4 до 7 дней.

– Дизайн главной страницы сайта от 3 500 рублей. Срок выполнения от 3 до 5 дней.

– Дизайн внутренних страниц от 1000 рублей. Срок выполнения 1-2 дня.

– Дизайн баннера от 700 рублей. Срок выполнения 1-2 дня.

– Дизайн логотипа от 1000 рублей. Срок выполнения 2-3 дня.

 

ЭТАПЫ РАБОТЫ:

1. Обсуждение технического задания

Важный этап сотрудничества. Здесь мы обсуждаем как должен выглядеть Ваш проект и договариваемся по срокам и стоимости. Если нет видения

конечного результата, то я предложу Вам несколько вариантов из которых мы составим концепцию дизайна.

2. Согласование прототипа

Прототип представляет собой схематичный вид будущего сайта. После согласования можно приступать к разработке макета.

3. Предоплата

Вы оплачиваете 50% от стоимости заказа (также можем работать по безопасной сделке). Для вашего большего доверия ко мне, оплату можно производить поэтапно, по мере сдачи макетов (более подробно способ оплаты обсуждаем при личной беседе).

4. Разработка дизайна

Отрисовываю дизайн сайта на основе согласованного прототипа.

5. Согласование

Присылаю Вам разработанный макет на согласование. Вношу правки, если это необходимо. Если заказ на многостраничный сайт, то возвращаемся к этапу 4 для разработки внутренних страниц.

6. Завершение

Вносите оставшуюся оплату за работу, я высылаю Вам исходники. В исходнике всё разложено по порядку для удобства дальнейшей вёрстки. Оказываю поддержку другим специалистам при их работе с мои макетом. Буду благодарна за отзывы о работе.

 

ДЛЯ СВЯЗИ:

Личные сообщения

Skype: live:kristytey

ICQ: 728481961

WhatsApp: +7 921 895 65 51

E-mail: kristinakalininawd@gmail.com

 

КАК ОПЛАТИТЬ:

Карта Сбербанк

Карта Тинькофф банк

Яндекс-деньги

Webmoney

Обращайтесь! Буду рада сотрудничеству :)

«Я борюсь за две вещи в дизайне: простота и ясность. Великий дизайн рождается этих двух вещей» (Lindon Leader)

Дизайн лендингаДизайн сайтаДизайн главной страницыМногостраничный сайт
Отзывы заказчиков
neuronaut
Дмитрий 
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Отрисовать страницу для сервиса
Очень понравилось работать с Кристиной! Задача была не сильно сложная, но подход Кристины очень порадовал. Не часто встретишь на фрилансе человека с таким отношением к работе. Все время на связи, предлагает варианты, работает тоже быстро. В общем не дизайнер, а золото)) Буду сотрудничать с ней и по другим проектам. Спасибо за работу :)
Работала с Дмитрием как с заказчиком. Очень понравилось сотрудничать :) Задача поставлена ясно, от этого работа шла легко и не было ощущения, что работаем как заказчик-исполнитель, скорее как хорошие знакомые. Было приятно работать и пообщаться, надеюсь ещё поработаем :)
Ответный отзыв
andreyka1
Андрей 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$17
10 баллов
6 лет назад
Баннеры
Кристина Калинина делала 4 баннера для моего сайта handmade тематики. Очень понравился ответственный подход к делу, хотя цена заказа была ниже средней. Очень вежливая в общении. По работе тоже все устроило с первого раза, за исключением небольших доработок. Баннеры получились в таком же стиле, как и сам сайт. +подсказала, что исправить в дизайне самого сайта. Буду обращаться ещё!
Выполняла для Андрея заказ по баннерам. Изначально была чётко поставлена задача и предоставлена вся информация. Адекватный заказчик, было приятно работать. Готова к дальнейшему сотрудничеству :)
Ответный отзыв
guest_15031673705782
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Сделать макет шапки сайта
Кристина отлично справилась, была связи, задачи были решены четко по времени! Рекомендую, сохранил себе в контакты!
Понятное задание, приятный человек в общении. Рекомендую.
Ответный отзыв
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