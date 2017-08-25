Современный и полностью уникальный дизайн сайтов, баннеров и логотипов. Высокое качество, доступные цены, пишите!

Здравствуй, уважаемый посетитель, я хочу предложить Вам свои услуги: качественный, современный и продуманный дизайн для сайтов, баннеров и логотипов, также подготовлю адаптивную версию сайта, для корректного отображения контента на

мобильных устройствах и все это в разумные сроки и по приемлемым ценам. К своей работе я отношусь ответственно и с душой, как доказательство посмотрите мои работы :). А самое ценное для меня, чтобы заказчик остался доволен результатом.

ПОЧЕМУ Я?

– всегда соблюдаю сроки, не беру больше одного заказа, чтобы не "косячить";

– внимательное отношение в Вашим пожеланиям и аргументированные идеи с моей стороны;

– всегда на связи, на любые вопросы отвечаю оперативно;

– для меня нет маленьких незначительных проектов, помогу всем;

– творческий подход к своей работе;

– для меня важно, чтобы Вы получили желаемый конечный результат. ЭТО ВАЖНО!!!

УСЛУГИ И ЦЕНЫ (все сроки указаны с запасом, работы выполняю раньше):

– Дизайн Landing Page от 4 500 рублей. Срок выполнения от 4 до 7 дней.

– Дизайн главной страницы сайта от 3 500 рублей. Срок выполнения от 3 до 5 дней.

– Дизайн внутренних страниц от 1000 рублей. Срок выполнения 1-2 дня.

– Дизайн баннера от 700 рублей. Срок выполнения 1-2 дня.

– Дизайн логотипа от 1000 рублей. Срок выполнения 2-3 дня.

ЭТАПЫ РАБОТЫ:

1. Обсуждение технического задания

Важный этап сотрудничества. Здесь мы обсуждаем как должен выглядеть Ваш проект и договариваемся по срокам и стоимости. Если нет видения

конечного результата, то я предложу Вам несколько вариантов из которых мы составим концепцию дизайна.

2. Согласование прототипа

Прототип представляет собой схематичный вид будущего сайта. После согласования можно приступать к разработке макета.

3. Предоплата

Вы оплачиваете 50% от стоимости заказа (также можем работать по безопасной сделке). Для вашего большего доверия ко мне, оплату можно производить поэтапно, по мере сдачи макетов (более подробно способ оплаты обсуждаем при личной беседе).

4. Разработка дизайна

Отрисовываю дизайн сайта на основе согласованного прототипа.

5. Согласование

Присылаю Вам разработанный макет на согласование. Вношу правки, если это необходимо. Если заказ на многостраничный сайт, то возвращаемся к этапу 4 для разработки внутренних страниц.

6. Завершение

Вносите оставшуюся оплату за работу, я высылаю Вам исходники. В исходнике всё разложено по порядку для удобства дальнейшей вёрстки. Оказываю поддержку другим специалистам при их работе с мои макетом. Буду благодарна за отзывы о работе.

ДЛЯ СВЯЗИ:

Личные сообщения

Skype: live:kristytey

ICQ: 728481961

WhatsApp: +7 921 895 65 51

E-mail: kristinakalininawd@gmail.com

КАК ОПЛАТИТЬ:

Карта Сбербанк

Карта Тинькофф банк

Яндекс-деньги

Webmoney

Обращайтесь! Буду рада сотрудничеству :)

«Я борюсь за две вещи в дизайне: простота и ясность. Великий дизайн рождается этих двух вещей» (Lindon Leader)