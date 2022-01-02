Тестировщик ПО (web, mobile)

Студент 1 курса КубГУ, факультета географии, геологии, туризма и сервиса. Обучаюсь на заочной форме обучения, по специальности "Туризм". В связи с наличием свободного времени и желанием расширить собственный кругозор, было принято решение приобрести навыки приближенные к IT-сфере – Ручное тестирование ПО. Для этого, мною был пройден соответсвующий курс в онлайн-школе "SkillFactory".

На данный момент ищу стажировку для набора практического опыта. В приоритете удаленная работа с полной занятостью. Но готов рассмотреть любые предложения!

Личные качества:

– Ответственность, четкое соблюдение сроков и качественное исполнение обязанностей;

– Стремление развиваться, приобретать новые знания и опыт;

– Усидчивость, доведение дела до конца;

– Самообучение, постоянные поиски и изучение полезной информации;

– Коммуникабельность, работа в команде.

В рамках прохождения курса был приобретен следующий опыт:

– составление тест-кейсов, чек-листов, багрепортов, применяя техники тест-дизайна;

– работа с эмуляторами и фермами;

– работа с ChromeDevTools;

– работа с Postman;

– внесение багрепортов в Jira;

– написание простых запросов SQL (SELECT, JOIN)

– функциональное тестирование веб-сайтов и iOS приложений;

– понимаю клиент-серверную архитектуру;

– понимаю роль тестирования в разработке ПО;

– понимаю жизненный цикл разработки ПО.

Буду рад любым предложениям, которые позволят закрепить имеющийся опыт и приобрести новый!