Студент 1 курса КубГУ, факультета географии, геологии, туризма и сервиса. Обучаюсь на заочной форме обучения, по специальности "Туризм". В связи с наличием свободного времени и желанием расширить собственный кругозор, было принято решение приобрести навыки приближенные к IT-сфере – Ручное тестирование ПО. Для этого, мною был пройден соответсвующий курс в онлайн-школе "SkillFactory".
На данный момент ищу стажировку для набора практического опыта. В приоритете удаленная работа с полной занятостью. Но готов рассмотреть любые предложения!
Личные качества:
– Ответственность, четкое соблюдение сроков и качественное исполнение обязанностей;
– Стремление развиваться, приобретать новые знания и опыт;
– Усидчивость, доведение дела до конца;
– Самообучение, постоянные поиски и изучение полезной информации;
– Коммуникабельность, работа в команде.
В рамках прохождения курса был приобретен следующий опыт:
– составление тест-кейсов, чек-листов, багрепортов, применяя техники тест-дизайна;
– работа с эмуляторами и фермами;
– работа с ChromeDevTools;
– работа с Postman;
– внесение багрепортов в Jira;
– написание простых запросов SQL (SELECT, JOIN)
– функциональное тестирование веб-сайтов и iOS приложений;
– понимаю клиент-серверную архитектуру;
– понимаю роль тестирования в разработке ПО;
– понимаю жизненный цикл разработки ПО.
Буду рад любым предложениям, которые позволят закрепить имеющийся опыт и приобрести новый!