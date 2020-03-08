Горячий дизайн для хороших людей. Сайты, логотипы, фир.стиль. Landing Page.

Разработаю для Вас дизайн сайта, фирменный стиль, логотипы, макеты для полиграфии, сайты под ключ. Качество и сроки гарантирую.

Дизайн сайтов от 7000 руб.

сроки от 3 дней, выполню доработки.

Логотипы - от 4000 руб.

Сроки от 2 дней, выполняется 3 варианта логотипа, затем один выбирается мы его

дорабатываем, после чего утверждаем. Логотипы векторные (CorelDRAW), сразу пригодны для

плотерной резки, цвета будут определены по Pantone.

Фирменный стиль - от 9000 руб.

В стандартный комплект фирменного стиля входит:

1 разработка 3х вариантов логотипа

2 разработка бланков для цветной и черно-белой печати (отправка по факсу)

3 разработка конвертов С4 (229х324мм), Е65 (110х220мм)

4 разработка имиджевой, корпоративной а так же личной визитки.

5 разработка фирменной папки для бумаг.

Цвета логотипа будут описаны по Pantone, вся работа над логотипом будет проводится в

векторной графике (CorelDRAW). Логотип будет сразу подготовлен для плотерной резки, и

печати в полиграфию. После того как все элементы фирменного стиля будут выполнены и

утверждены, я напишу рекомендации по использованию фирменного стиля.