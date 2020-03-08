Разработаю для Вас дизайн сайта, фирменный стиль, логотипы, макеты для полиграфии, сайты под ключ. Качество и сроки гарантирую.
Дизайн сайтов от 7000 руб.
сроки от 3 дней, выполню доработки.
Логотипы - от 4000 руб.
Сроки от 2 дней, выполняется 3 варианта логотипа, затем один выбирается мы его
дорабатываем, после чего утверждаем. Логотипы векторные (CorelDRAW), сразу пригодны для
плотерной резки, цвета будут определены по Pantone.
Фирменный стиль - от 9000 руб.
В стандартный комплект фирменного стиля входит:
1 разработка 3х вариантов логотипа
2 разработка бланков для цветной и черно-белой печати (отправка по факсу)
3 разработка конвертов С4 (229х324мм), Е65 (110х220мм)
4 разработка имиджевой, корпоративной а так же личной визитки.
5 разработка фирменной папки для бумаг.
Цвета логотипа будут описаны по Pantone, вся работа над логотипом будет проводится в
векторной графике (CorelDRAW). Логотип будет сразу подготовлен для плотерной резки, и
печати в полиграфию. После того как все элементы фирменного стиля будут выполнены и
утверждены, я напишу рекомендации по использованию фирменного стиля.
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