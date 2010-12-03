kronk

Сергей Фенечкин kronk

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Нужна java регистрация

    Здравствуйте нужна java регистрация, пример прилагаю (Нужно точная копия). От исполнителя: Само приложение и инструкция по смене номеров и префиксов. По возможности, пишем цену.

    Java
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скрипт тизерки

    $400

    Добый день, нужен скрипт тизерной системы, (Биржа купли/продажи тизерного трафа, пример- на подобии как teasernet.com) . Жду ваши предложения, сроки и цены . Также расмотрю готовые решения

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад