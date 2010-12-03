Здравствуйте нужна java регистрация, пример прилагаю (Нужно точная копия). От исполнителя: Само приложение и инструкция по смене номеров и префиксов. По возможности, пишем цену.
Мобильные приложения1 исполнитель
Завершен
14 лет назад
Здравствуйте нужна java регистрация, пример прилагаю (Нужно точная копия). От исполнителя: Само приложение и инструкция по смене номеров и префиксов. По возможности, пишем цену.
Добый день, нужен скрипт тизерной системы, (Биржа купли/продажи тизерного трафа, пример- на подобии как teasernet.com) . Жду ваши предложения, сроки и цены . Также расмотрю готовые решения