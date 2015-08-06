ksayri

Евгений Рыжков ksayri

 
41 годУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Студия Frondevo - cоздание веб сайтов "под ключ"

Полный спектр услуг по разработки веб сайтов и приложений:

- проектирование (карта сайта, интерфейсы)

- разработка (адаптивный дизайн, HTML5/CSS3/Javascript/AngularJs, Yii2/MySQL)

- поддержка (техническое сопровождение, работа с контентом)

- продвижение (SEO, социальные сети)

- контекстная реклама

Финансовая гарантия высокого качества и выполнения задач в срок.

JavascriptMySQL
Портфолио
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $1000от 30 дней
#1299
HTML-верстка
нет отзывов
$15/час
от $300от 4 дней
#3803