Студия Frondevo - cоздание веб сайтов "под ключ"
Полный спектр услуг по разработки веб сайтов и приложений:
- проектирование (карта сайта, интерфейсы)
- разработка (адаптивный дизайн, HTML5/CSS3/Javascript/AngularJs, Yii2/MySQL)
- поддержка (техническое сопровождение, работа с контентом)
- продвижение (SEO, социальные сети)
- контекстная реклама
Финансовая гарантия высокого качества и выполнения задач в срок.
Портфолио
- Студия веб дизайна Frondevo204 просмотра
- Teksan135 просмотров
- Интернет магазин женской одежды149 просмотров
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $1000от 30 дней
#1299
HTML-верстка
нет отзывов
$15/час
от $300от 4 дней
#3803