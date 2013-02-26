ksyuNochka

Оксана ksyuNochka

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Добро пожаловать!

Предлагаю качественный рерайт/ копирайт.

Глубокая переработка текста (уникальность 100%)

Продающие тексты:

• Коммерческие предложения

• SEO тексты для сайтов

• Рекламные тексты для СМИ, листовок, брошюр, презентации

Работаю со всеми тематиками! Очень хорошо ориентируюсь в строительстве, недвижимости, бизнес, авто, здоровье, красота, дети, образование, психология.

Пишу сценарии детских праздников, утренников, корпоративных вечеров, а также курсовые и контрольные.

Пишу легко, изящно, вкусно, продающе!

Большинство заказов сдаю досрочно!

Образование: 3 диплома! ( Магистратура-педагог, психолог). Действующий предприниматель.

Стоимость работ определяю после изучения технического задания!

Порядочность и качество гарантирую!

Всегда рада сотрудничеству!

Майл:[email protected]

Отзывы заказчиков

andrewsy
Андрей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов(-2)
$15
10 баллов
11 лет назад
Рерайт описаний к сериалам
Отличная работа.
Оплата была сделана вовремя, все отлично!
Ответный отзыв
regado
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Рерайт нескольких текстов
Тексты действительно написаны быстро, написано по заданной теме. По качеству рерайт ближе к копирайт. Уникальность 100%. Рекомендую!
Прекрасный заказчик!Четкое задание, проверка, оплата,-что ещё нужно для сотрудничества!? Рекомендую!!!
Ответный отзыв
viktoria777
Виктория 
41 год
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Рерайтинг статей
Хороший рерайтинг. Быстро и качественно. Будем работать и дальше.
Сотрудничаем не первый раз, прекрасный заказчик! Приятное общение. Быстрая проверка, быстрая оплата! Рекомендую!!!
Ответный отзыв
ylinnik
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Необходим набор статей
Работа была выполнена быстро, тексты все уник 100%, хорошо читаемые. Рекомендую.
Отличный заказчик!!! Приятный в общении! Быстрая проверка, быстрая оплата! Рекомендую! Рада буду ещё сотрудничать!
Ответный отзыв
viktoria777
Виктория 
41 год
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Требуется рерайтинг статей
Очень грамотный и быстрый исполнитель. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Прекрасный заказчик, четко сформулированное задание, быстрая проверка и оплата!
Ответный отзыв
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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