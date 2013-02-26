Добро пожаловать!
Предлагаю качественный рерайт/ копирайт.
Глубокая переработка текста (уникальность 100%)
Продающие тексты:
• Коммерческие предложения
• SEO тексты для сайтов
• Рекламные тексты для СМИ, листовок, брошюр, презентации
Работаю со всеми тематиками! Очень хорошо ориентируюсь в строительстве, недвижимости, бизнес, авто, здоровье, красота, дети, образование, психология.
Пишу сценарии детских праздников, утренников, корпоративных вечеров, а также курсовые и контрольные.
Пишу легко, изящно, вкусно, продающе!
Большинство заказов сдаю досрочно!
Образование: 3 диплома! ( Магистратура-педагог, психолог). Действующий предприниматель.
Стоимость работ определяю после изучения технического задания!
Порядочность и качество гарантирую!
Всегда рада сотрудничеству!
Майл:[email protected]