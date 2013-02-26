Добро пожаловать!

Предлагаю качественный рерайт/ копирайт.

Глубокая переработка текста (уникальность 100%)

Продающие тексты:

• Коммерческие предложения

• SEO тексты для сайтов

• Рекламные тексты для СМИ, листовок, брошюр, презентации

Работаю со всеми тематиками! Очень хорошо ориентируюсь в строительстве, недвижимости, бизнес, авто, здоровье, красота, дети, образование, психология.

Пишу сценарии детских праздников, утренников, корпоративных вечеров, а также курсовые и контрольные.

Пишу легко, изящно, вкусно, продающе!

Большинство заказов сдаю досрочно!

Образование: 3 диплома! ( Магистратура-педагог, психолог). Действующий предприниматель.

Стоимость работ определяю после изучения технического задания!

Порядочность и качество гарантирую!

Всегда рада сотрудничеству!

Майл:[email protected]