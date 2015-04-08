kurremkarmerruk

Кирилл kurremkarmerruk

 
28 летРоссия/Тверь
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Грамотный рерайтинг и копирайтинг на любую тематику.

Добро пожаловать!

Предлагаю рерайтинг и копирайтинг от 40 рублей за 1000 символов без пробелов.

 

Гарантирую 100% уникальность по text.ru и от 93% при глубокой проверке по Адвего

Что касается качества работ, то, наверняка, каждый исполнитель может написать, что именно его текст наиболее качественен, и, следовательно, будет наиболее интересен для целевой аудитории. Я предлагаю вам судить о качестве моих работ не с моих (или чьих бы то ни было) слов, а по моему портфолио на Веблансере. Также вы можете написать мне и попросить меня выполнить бесплатное тестовое задание размером до 1000 символов (тестовые задания свыше 1000 символов я тоже выполняю, но уже на платной основе). 

И да, мой опыт в копирайтинге и рерайтинге — 1,5 года. Пускай это не так уж и много, но я действительно стараюсь выполнять каждый заказ как можно более качественно и профессионально. И не только потому, что копирайтинг — моё основное место работы, но и потому, что мне эта работа нравится.

Связаться со мной можно такими способами:

Оплатить мои услуги вы можете с помощью:
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  • Яндекс.Деньги
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  • Перевод на карту Сбербанка.
Уважаемый заказчик! Если у вас возникли какие-либо вопросы — пишите, мы всё обсудим.
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Отзывы заказчиков
KirsanovEvgeny
Евгений 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Статья о Вендинге
Грамотно и в срок! Всем рекомендую.
Всё отлично, спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
galie888
Юлия 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Написание уникальных статей
Кирилл быстро и качественно справился с поставленной задачей, рекомендую!
Грамотная постановка ТЗ, отличная коммуникация и оплата в срок. С заказчиком было приятно работать. Спасибо!
Ответный отзыв
absent2000
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
$10
9 баллов
9 лет назад
Написать текты на разделы сайта
Работой доволен, планирую продолжать сотрудничество дальше
С заказчиком было очень приятно работать. Чёткое и понятное ТЗ, отличная коммуникабельность, и оплата в день сдачи проекта. Благодарю за сотрудничество!
Ответный отзыв
anastasiia12
Анастасия 
31 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Размещение объявлений на Avito
Большое спасибо Кириллу за сотрудничество! Нечасто встретишь такого грамотного и ответственного исполнителя. Рекомендую!
С Анастасией было приятно работать. Грамотная и конкретная постановка задачи, коммуникабельность и своевременная оплата. Благодарю за сотрудничество!
Ответный отзыв
ruda_mak
Илона 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Написание отзывов на сайтах отзывов
Кирилл подготовил очень хорошие и интересные отзывы. Все сделано оперативно и качественно. Рекомендую!
С Илоной приятно работать. Позитив, дружелюбие и коммуникабельность.) Оплата получена в срок. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
6 отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга