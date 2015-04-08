Грамотный рерайтинг и копирайтинг на любую тематику.

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Предлагаю рерайтинг и копирайтинг от 40 рублей за 1000 символов без пробелов.

Гарантирую 100% уникальность по text.ru и от 93% при глубокой проверке по Адвего.

Что касается качества работ, то, наверняка, каждый исполнитель может написать, что именно его текст наиболее качественен, и, следовательно, будет наиболее интересен для целевой аудитории. Я предлагаю вам судить о качестве моих работ не с моих (или чьих бы то ни было) слов, а по моему портфолио на Веблансере. Также вы можете написать мне и попросить меня выполнить бесплатное тестовое задание размером до 1000 символов (тестовые задания свыше 1000 символов я тоже выполняю, но уже на платной основе).

И да, мой опыт в копирайтинге и рерайтинге — 1,5 года. Пускай это не так уж и много, но я действительно стараюсь выполнять каждый заказ как можно более качественно и профессионально. И не только потому, что копирайтинг — моё основное место работы, но и потому, что мне эта работа нравится.

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