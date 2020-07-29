Александр Кузьмин внедрение CRM

Меня зовут Александр Кузьмин.

Я занимаюсь внедрением CRM систем и являюсь официальным партнером amoCRM.

Я 7 лет занимался автоматизацией бизнес процессов в больших компаниях (Сбербанк, Русский Стандарт, Росгосстрах и т.д.) и сейчас занимаюсь этим самостоятельно.

✅ Успешно внедрил CRM:

- Детские офлайн школы

- Онлайн школы инфобизнеса

- Изготовление мебели на заказ

- Продажа цветов и шаров

- Детский интерьер на заказ

- Чат боты в вотсапе или инстаграм

Готов провести для вас бесплатную консультацию в очном или онлайн формате.