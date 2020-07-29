Александр Кузьмин внедрение CRM
Меня зовут Александр Кузьмин.
Я занимаюсь внедрением CRM систем и являюсь официальным партнером amoCRM.
Я 7 лет занимался автоматизацией бизнес процессов в больших компаниях (Сбербанк, Русский Стандарт, Росгосстрах и т.д.) и сейчас занимаюсь этим самостоятельно.
✅ Успешно внедрил CRM:
- Детские офлайн школы
- Онлайн школы инфобизнеса
- Изготовление мебели на заказ
- Продажа цветов и шаров
- Детский интерьер на заказ
- Чат боты в вотсапе или инстаграм
Готов провести для вас бесплатную консультацию в очном или онлайн формате.
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