Кроссбраузерная вёрстка (HTML/CSS/jQuery). Дизайн сайтов.
Знания и навыки:
~ Кроссбраузерная верстка по .psd-макету;
~ Верстка адаптивных шаблонов для мобильных устройств различной ширины (планшеты, смартфоны...);
~ Подключение нестандартных шрифтов;
~ Внедрение плагинов;
~ Реализация различных визуальных эффектов с помощью jQuery, jQuery UI;
~ Использование спрайтов для улучшения быстродействия.
~ Верстка под Wordpress.
~ Дизайн сайтов.
О рабочем процессе:
- Смотрю высланный Вами .psd макет и ТЗ.
- Даю оценку по срокам и оплате.
- Выясняем/обсуждаем детали.
- Делаю свою работу качественно и в срок, высылаю Вам.
- Получаю оплату.
Оплата осуществляется на карту VISA или Webmoney.
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
12 лет назад
Правка была мелкая, но нужно знать тонкости верстки. Решил задачу быстро и точно. Буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
Всегда пожалуйста. Обращайтесь!
$100
10 баллов
12 лет назад
Классная работа, всего два дня потребовалось. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всё чётко и по делу. С оплатой тоже всё отлично.
HTML-верстка
2 отзыва
от $25
от 1 дня
#962