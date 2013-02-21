kuzovlev_dima

Дмитрий Кузовлев kuzovlev_dima

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Кроссбраузерная вёрстка (HTML/CSS/jQuery). Дизайн сайтов.

Знания и навыки:

~ Кроссбраузерная верстка по .psd-макету;

~ Верстка адаптивных шаблонов для мобильных устройств различной ширины (планшеты, смартфоны...);

~ Подключение нестандартных шрифтов;

~ Внедрение плагинов;

~ Реализация различных визуальных эффектов с помощью jQuery, jQuery UI;

~ Использование спрайтов для улучшения быстродействия.

~ Верстка под Wordpress.

~ Дизайн сайтов.

О рабочем процессе:

- Смотрю высланный Вами .psd макет и ТЗ.

- Даю оценку по срокам и оплате.

- Выясняем/обсуждаем детали.

- Делаю свою работу качественно и в срок, высылаю Вам.

- Получаю оплату.

Оплата осуществляется на карту VISA или Webmoney.

Отзывы заказчиков

home
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Некорректное отображение в мобильных браузерах
Правка была мелкая, но нужно знать тонкости верстки. Решил задачу быстро и точно. Буду обращаться ещё.
Всегда пожалуйста. Обращайтесь!
Ответный отзыв
Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Сделать дизайн + сверстать
Классная работа, всего два дня потребовалось. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличный заказчик. Всё чётко и по делу. С оплатой тоже всё отлично.
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
от $25
от 1 дня
#962